7-Tage-Inzidenz über 200: 15-Kilometer-Regel gilt auch im Landkreis Hof

Mal schnell ins Fichtelgebirge zum Schlittenfahren. Das geht für Einwohner im Landkreis Hof ab heute nicht mehr. Auch hier gilt jetzt die 15-Kilometer-Regel. Ausflüge sind damit nur noch in einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern rund um den Wohnort möglich. Sie tritt automatisch in Kraft, sobald das Robert Koch-Institut mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche meldet. Im Landkreis Hof liegt die Inzidenz aktuell bei 214,1. Erst wenn der Wert mindestens sieben Tage in Folge unter 200 liegt, können die Behörden die Regel wieder aufheben. Damit gilt der Bewegungsradius lediglich im Saale-Orla-Kreis nicht, obwohl die Region mit einer Inzidenz über 400 momentan die höchste aufweist. In Thüringen ist die Regel allerdings nur eine Empfehlung.

Mit dem Impfen geht es unterdessen voran: Im Hofer Land fehlen nur noch vier Seniorenheime.