7.500 Quadratmeter Wald: Bauausschuss in Helmbrechts ist dagegen

Wir sprechen immer wieder über den Klimawandel, stehen uns aber bei der Einhaltung der Klimaziele selbst im Weg. Ein Grundstücksbesitzer will im Helmbrechtser Stadtteil Enchenreuth jetzt 7.500 Quadratmeter Wald roden lassen, um es in Ackerland umzuwandeln. Dieser Sachverhalt war auch Thema in der jüngsten Bauausschusssitzung. Nach Gesprächen innerhalb der Verwaltung und mit dem Umweltreferenten habe man sich gegen die Rodung ausgesprochen. Das hat uns Bürgermeister Stefan Pöhlmann auf Nachfrage mitgeteilt:

Die endgültige Entscheidung liegt allerdings beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Stadt Helmbrechts hat ihre Stellungnahme entsprechend weitergeleitet.

(Symbolbild)