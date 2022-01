Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Hofer Sana-Klinikum hofft auf Novavax

Ob sie kommt und wie eine allgemeine Impfpflicht hierzulande aussehen soll, ist noch nicht klar. Für den Gesundheitsbereich ist sie aber schon beschlossen. Ab 16. März dürfen Beschäftigte in entsprechenden Einrichtungen voraussichtlich nicht mehr arbeiten, wenn sie nicht geimpft sind. Dr. Holger Otto, der Geschäftsführer des Sana Klinikums in Hof legt dabei seine Hoffnung in den neuen Impfstoff Novavax, der auf einem anderen Verfahren als die bekannten Impfstoffe basiert:

Bis dahin ist das Klinikum weiter mit seinen Mitarbeitern in Gesprächen und macht entsprechende Impfangebote.