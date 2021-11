Ampel-Pläne: HWK Oberfranken steht Koalitionsvertrag positiv gegenüber

Gestern hat die künftige Bundesregierung in Berlin ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.

Die Reaktionen folgten prompt. Auch die Handwerkskammer für Oberfranken hat die Pläne der Ampel verfolgt. Präsident Matthias Graßmann steht dem eher positiv gegenüber.

Das seien Themen, die für das Handwerk relevant und gut seien.

Allerdings bleibe die gesetzliche Rente in Deutschland ein großes Problem. Wenn ein durchschnittlicher Facharbeiter nur zirka 1200 Euro Rente bekommt, sei das nicht in Ordnung, so Graßmann.