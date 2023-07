Bei einem Unfall bei Leutenbach (Landkreis Forchheim) ist ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag ums Leben gekommen. Der 69-Jährige kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er starb noch am Unglücksort, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar – die Staatsanwaltschaft bestellte einen Gutachter an die Unfallstelle.