69-Jähriger fährt seit Jahrzehnten ohne Führerschein

München (dpa/lby) – Fast ein Fünftel aller Staus auf bundesdeutschen Autobahnen haben im vergangenen Jahr Fernstraßen in Bayern (…)

Kronach (dpa/lby) – Während eines heftigen Streits mit seiner Freundin hat sich in Oberfranken ein 24-Jähriger aus dem fahrenden (…)

Bahn will 2020 rund 1,7 Milliarden in Bayern investieren

München (dpa/lby) – Rund 1,7 Milliarden Euro will die Deutsche Bahn im laufenden Jahr in ihre Infrastruktur in Bayern (…)