69-Jährige aus Ibbenbüren als IS-Unterstützerin verurteilt

Das Gericht wertete strafmildernd, dass es der Deutsch-Türkin in erster Linie um das Überleben ihres Enkels gegangen sei. Ihr Enkel war dennoch im Frühjahr 2019 in Syrien bei Kämpfen getötet worden.

Sie hatte gestanden, ihren Enkel Kadir, der sich als Kämpfer dem IS angeschlossen hatte, mit fast 7000 Euro unterstützt zu haben. Über IS-Finanzagenten in der Türkei, Libyen, Tunesien und Marokko hatte die Angeklagte ihrem Enkel immer wieder Geld zukommen lassen.

Eine 69-Jährige aus dem westfälischen Ibbenbüren ist als Unterstützerin der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf sprach die Frau schuldig. Die Rentnerin muss außerdem 1500 Euro Geldauflage an die Staatskasse zahlen.

