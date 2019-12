68. Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation

Oberstdorf (dpa) – Mit der Qualifikation des ersten Wettbewerbs in Oberstdorf beginnt heute (16.30 Uhr/ ARD und Eurosport) die 68. Vierschanzentournee. Bei dem zehntägigen Schanzenspektakel zählt von den Deutschen in diesem Jahr höchstens Karl Geiger zum engsten Favoritenkreis. Der 26 Jahre alte Allgäuer bestätigte jüngst seine gute Form in Engelberg, als er die Plätze drei und vier belegte. Als Topfavorit gilt Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan, der vergangenen Winter alle vier Wettbewerbe nacheinander für sich entschied und diesmal im Gelben Trikot nach Oberstdorf anreist.