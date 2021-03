Corona Update: Mehr Impfdosen für den Saale Orla Kreis

Aktuell beraten Bund und Länder über die weiteren Strategien zur Bekämpfung der Corona Pandemie. So soll der Lockdown nach ersten Angaben voraussichtlich bis zum 18. April verlängert werden.

Die Zahlen der Euroherz Region sind unterdessen weiterhin hoch. Der Saale Orla Kreis liegt mit einem Inzidenzwert von 450 bundesweit auf Platz zwei. Laut Landratsamt erhält die Region nun 7500 zusätzliche Impfdosen von Biontech/Pfizer. Wann genau die Lieferung eintrifft, ist noch nicht bekannt. Der Vogtlandkreis liegt im bundesweiten Ranking auf Platz drei – die Inzidenz ist nur noch knapp unter der 400er Marke. Im Hofer Land haben, laut Aussage des Landratsamtes, bereits rund 18.000 Menschen ihre erste und knapp 7000 Personen ihre Zweitimpfung erhalten. 56 Neuinfektionen kommen heute in Stadt und Landkreis Hof hinzu, sowie ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Die Inzidenz in der Stadt liegt bei 312 – die im Landkreis bei 216. Im Landkreis Tirschenreuth sind seit Freitag 59 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Auch hier gibt es einen weiteren Todesfall. Die 7 Tage Inzidenz liegt bei 211. Der Landkreis Wunsiedel meldet zehn weitere Corona-Infizierte, bei einem Inzidenzwert von 228.