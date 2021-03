Geflügelpest in Bayern: Neue Allgemeinverfügung im Landkreis Wunsiedel

Die Geflügelpest ist nun auch in den Landkreisen Bayreuth und Tirschenreuth angekommen. Um einer Ausbreitung im Landkreis Wunsiedel vorzubeugen, erlässt der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung. Die bereits bestehenden Regelungen werden dabei ergänzt. So müssen Besitzer*innen unter anderem ihr Geflügel aller Art so unterbringen, dass der Unterstand von oben abgedeckt ist und auch seitlich keine keine Wildvögel eindringen können. Bei einem Verdacht auf die Geflügelpest sollen sich Halter*innen an das zuständige Veterinäramt melden. Mehr Infos findet ihr hier!

Veterinäramt des Landkreises Wunsiedel:

Telefon: 09232 80324

Mail: veterinaeramt@landkreis-wunsiedel.de