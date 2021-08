66-Jähriger wird am Steuer bewusstlos und stirbt in Klinik

München (dpa/lby) – Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenprall mit einem Baum in München unverletzt geblieben, aber danach im Krankenhaus an einem gesundheitlichen Problem gestorben. Der Mann war am Samstag im Stadtteil Zamdorf unterwegs, als er am Steuer seines Wagens plötzlich das Bewusstsein verlor, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Wagen prallte demnach gegen einen Baum, der sich neben der Fahrbahn befand.

Der Mann habe bei dem Unfall keine Verletzungen erlitten. Während der Fahrt zum Krankenhaus habe der Rettungsdienst versucht, denn 66-Jährigen zu reanimieren, der weiterhin bewusstlos gewesen sei. Der Mann habe jedoch auch in der Klinik nicht mehr gerettet werden können.

