Corona: mobile Teststrecke heute in Arzberg

Was für Deutschland geplant ist, gehört in Österreich bereits zum Alltag. Dort haben die Bundesländer ihre kostenlosen Testmöglichkeiten inklusive Schnelltests ausgebaut. Auch in der Euroherz-Region gibt es immer mehr Möglichkeiten, sich kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Noch bis Samstag stehen der Bevölkerung mobile Teststrecken zur Verfügung. Heute im Saal der Bergbräu in Arzberg, morgen im HofBad und am Samstag in Wunsiedel kann man jeweils zwischen 8 und 16 Uhr einen PCR-Schnelltest machen lassen. Der Regionalmanager Oberfranken für die mobilen Teststrecken, Holger Dressel:

Es wird empfohlen, sich vorab online für den Test zu registrieren. Die Testbereitschaft in der Region ist unterdessen enorm – über 500 Unternehmen aus dem Hofer Land haben laut dem Hofer Landrat Oliver Bär das Angebot für Schnelltests für ihre Belegschaft angenommen.

Hier könnt ihr euch für die Schnelltests an den mobilen Teststrecken anmelden und registrieren – einen Ort müsst ihr nicht auswählen: https://corona.centogene.com