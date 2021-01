Heute sind die ersten über 80-jährigen im Hofer Land im Impfzentrum in der Ernst Reuter Straße geimpft worden. Laut Landrat Oliver Bär haben heute die ersten 20 Menschen ihre Erstimpfung erhalten. Die Corona Zahlen in Stadt und Landkreis Hof sind indessen heruntergegangen. Sechs Menschen haben sich neu mit dem Virus infiziert. Die Inzidenzwerte liegen sowohl in der Stadt als auch im Landkreis unter der 200er Marke. Der Bewegungsradius von 15km gilt aber weiterhin. Im Landkreis Hof ist zudem ein Mann mit dem Virus verstorben. Der Saale Orla Kreis liegt laut Robert-Koch Institut bei einem Inzidenzwert von 261 – drei Neuninfektionen und zwei Todesfälle kommen hier hinzu. Im Landkreis Wunsiedel und im Landkreis Tirschenreuth ist jeweils eine Person im Zusammenhang mit Corona verstorben. Der Vogtlandkreis meldet zwölf Todesfälle und 47 Neuinfektionen. Hier gilt außerdem ab heute die neue Allgemeinverfügung. Diese regelt unter anderem die Absonderung von Kontaktpersonen der Kategorie 1.

Die neue Allgemeinverfügung gibt es hier!

(Symbolbild)