65-Jähriger stirbt sechs Tage nach Sturz aus vier Metern

Sechs Tage nachdem ein 65-Jähriger bei Arbeiten von einem Baugerüst in der Oberpfalz in die Tiefe stürzte, ist er in einem Krankenhaus gestorben. Beim Abbau des Gerüstes sei der Mann in Altendorf (Landkreis Schwandorf) mehr als vier Meter tief gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ursprünglich gingen die Ermittler von einem Unfall bei Verputzerarbeiten und einer Fallhöhe von 3,5 Metern aus. Die Berufsgenossenschaft wurde verständigt.

Nach dem Sturz am 20. Oktober flog ein Rettungshubschrauber den 65-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb er am Mittwoch an seinen Verletzungen.