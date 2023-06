65-Jähriger stirbt nach Sturz mit Fahrrad im Krankenhaus

Zwei Tage nach einem Sturz mit seinem Fahrrad ist ein 65 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Polizeiangaben von Sonntag zufolge wurde der Mann am Mittwoch auf einer Straße in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) von einem Lastwagen überholt. Dabei stürzte er aus zunächst unklaren Gründen. Ersten Erkenntnissen nach sei der 65-Jährige nicht vom Lastwagen berührt worden. Er kam anschließend in ein Krankenhaus, wo er am Freitag seinen schweren Kopfverletzungen erlag.

Weil der Lasterfahrer nach aktuellen Erkenntnissen weitergefahren sei, wird gegen ihn wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt, wie eine Polizeisprecherin sagte.