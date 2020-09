Eishockey: Oberliga startet am 06. November vor Zuschauern

Wie schaut die Eishockey-Saison für die Oberliga Süd und damit für die Selber Wölfe aus? Die Antwort auf diese Frage hat lange auf sich warten lassen. Jetzt hat der DEB bekannt gegeben, dass die Saison der Oberligen Süd und Nord am 06. November startet. Dafür haben sich – wie berichtet – vorher 75 Prozent der Oberligisten ausgesprochen. Auch eine Saison mit einer prozentualen Zuschauermenge ist möglich, so der DEB. Die Selber Wölfe sind erleichtert. Nun muss man einen neuen Modus und Spielplan erarbeiten – Anfang Oktober will man das Ergebnis präsentieren.