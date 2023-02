64.000 Tabletten an Bord: Verstoß gegen Arzneimittelgesetz?

Beamte der Selber Bundespolizei haben an der Rastanlage Frankenwald-Ost auf der A9 jetzt über 64.000 Beruhigungstabletten sichergestellt. Zwei Männer hatten die verschreibungspflichtigen Tabletten gegen Angst- und Schlafstörungen an Bord und wollten damit nach Berlin fahren. Die Polizei fand sie in zwei Kartons auf der Rücksitzbank. Möglicherweise haben die beiden Männer damit gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen. Was sie mit dieser enormen Menge an Tabletten vorhatten, sollen nun weitere Ermittlungen klären.