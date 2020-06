Euroherz-Kino-Sommer 2020

Abgesagt. Auf dieses Wort ist wahrscheinlich jeder schonmal in der Corona-Krise gestoßen. Wegen der Pandemie können viele Veranstaltungen nämlich nicht stattfinden. Auch unser Euroherz-Kinosommer muss verschoben werden. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Wir konnten nämlich schon 5 von 6 Standorten fix auf 2021 verschieben. Dann bauen wir in Hohenberg an der Eger, Helmbrechts, Münchberg und Schwarzenbach am Wald unsere Leinwand für euch auf und auch im Porzellanikon in Selb schauen wir mit euch Filme. Einen kleinen Hoffnungsschimmer für dieses Jahr gibt es trotzdem noch: bei einem der Standorte gibt es nämlich noch keine finale Entscheidung. Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, hört ihr sie bei uns.