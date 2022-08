63-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Bei einem Autounfall im unterfränkischen Goldbach sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Fahrzeug mit zwei Personen kam am (…)

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 3 in Unterfranken gegen eine Betonwand gerast und hat sich dabei schwer verletzt. Nachdem der (…)

Motorradfahrer rast in Betonwand: Schwer verletzt

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos sind drei Frauen in Unterfranken schwer verletzt worden. Aus bislang (…)

Ein betrunkener Radfahrer hat sich im unterfränkischen Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) an dem Anhänger eines fahrenden (…)

Radfahrer hält sich an Traktor fest und stürzt schwer

Motorradfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Unterfranken von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 55-Jährige war am Freitag in (…)