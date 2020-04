Smartes Fichtelgebirge: Startschuss für Innovationen mit Bürgerbefragung

Ohne die Digitalisierung hätten derzeit wohl viele Menschen nicht die Möglichkeit, zu arbeiten oder ihre Verwandten zu sehen – sei es auch nur im Videochat. Es zeigt sich aber auch, wo es noch keine digitalen Möglichkeiten gibt, die uns aktuell helfen könnten. Neue Technologien zu entwickeln und auszutesten – das wird in den kommenden Jahren direkt bei uns in der Region passieren. Nämlich im Landkreis Wunsiedel.

so Thomas Edelmann von der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge. Die Projekte sollen sich über 12 Themenfelder erstrecken und Innovationen für z.B. Wirtschaft, Mobilität, Bildung und Tourismus hervorbringen. Der Landkreis Wunsiedel zum Beispiel bereits Vorreiter in der Telemedizin – die Sprechstunde beim Arzt läuft dabei über Videochat ab. In der aktuellen Corona-Krise zeigt sich, wie hilfreich diese Innovation sein kann.

Heute ist das Projekt „Smartes Fichtelgebirge“ gestartet. In der ersten Phase geht es vor allem um eure Meinung:

so der künftige Wunsiedler Landrat Peter Berek. Dazu gibt es eine Onlineumfrage:

https://mach-mit.freiraum-fichtelgebirge.de/de-DE/

Außerdem bekommt jeder Landkreisbürger demnächst Post vom Landratsamt, mit dem Aufruf zur Beteiligung.