BFV: Quo vadis Amateurfußball

Wie geht es mit dem bayerischen Amateur-Fußball weiter? Heute will der Bayerische Fußball-Verband die Ergebnisse seiner Umfrage vorstellen. Wie berichtet, hatte der BFV ein Modell zur Fortführung des aktuell aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgesetzten Spielbetriebs vorgestellt. Es sieht vor, den kompletten Spielbetrieb bei Frauen und Männern, Juniorinnen und Junioren im Freistaat generell bis zum 31. August 2020 auszusetzen, die Saison 2019/20 danach fortzusetzen und in jedem Fall regulär zu beenden. Bis gestern konnten die Vereine online über das vorgeschlagene Modell abstimmen und so zu einem Meinungsbild beitragen. Eine endgültige Entscheidung will der BFV am Mittwoch im Rahmen einer Vorstandssitzung treffen.