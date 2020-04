Corona im Landkreis Hof: hohe Testung verhindert Ausbreitung – Altenheime immer stärker betroffen

Das Corona-Virus beschäftigt auch die Kommunalpolitik im Moment wie kein anderes Thema. In einer Telefonkonferenz hat die Stadt und der Landkreis Hof die neuesten Entwicklungen bekanntgegeben.

Insgesamt sind Stand heute 306 positive Fälle in Stadt und Landkreis Hof gemeldet, sechs Patienten sind an den Folgen einer Corona-Infizierung verstorben. Im Landkreis Hof nehmen die Infektionen in Alten- und Pflegeheimen am stärksten zu. Aus diesem Grund wurde eine „Task Force Pflege“ eingerichtet, die den Umgang mit Alten- und Pflegeheimen koordinieren soll. Zudem wird jedem Pflegeheim ein Arzt zugeordnet, der für betroffene Einrichtungen zuständig ist. Da mit dem zentralen Abstrichzentrum sehr viel getestet wird, waren die Fallzahlen zwar anfangs relativ hoch, eine große Ausbreitung des Virus konnte so aber verhindert werden. In der Stadt Hof laufen derzeit die Planungen für ein Notkrankenhaus. Nähere Angaben konnte Oberbürgermeister Harald Fichtner aber noch nicht machen.