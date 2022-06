Bei einem Ausweichmanöver wegen eines Rehs ist ein 70-jähriger Lkw-Fahrer im Landkreis Ostallgäu mit seinem Sattelzug in (…)

Lastwagen weicht Reh aus und stürzt in Graben

Nach dem Tod eines Zehnjährigen in einem Kuhstall hat es in Bayern erneut einen Unfall mit einem Rind gegeben. Beim Verabreichen (…)

Ein 48-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in Nordschwaben gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer am Sonntag (…)

Ein 70-jähriger Mann ist bei einem Unfall mit einem brennendem Quad im Allgäu gestorben. Der Fahrer sei in einer Kurve nahe (…)

Katze auf der Autorückbank: 18-Jährige fährt in Wohnwagen

Eine fremde Katze hat eine Autofahrerin in Oberbayern so sehr erschreckt, dass sie in einen geparkten Wohnwagen gefahren ist. Die (…)