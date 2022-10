Einem Arbeiter ist in Ansbach ein 600 Kilogramm schwerer Kranhaken auf den Fuß gefallen. Dabei habe sich der 59-Jährige ein Bein gebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs am Vortag unaufmerksam war und er in der Folge einen Kran in der Halle des Unternehmens falsch bediente. Der 59-Jährige kam in ein Krankenhaus.