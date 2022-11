600 Jahre Helmbrechts: Ministerpräsident Söder bei Festakt am 06. Dezember dabei

Am 06. Dezember 1422 – also vor 600 Jahren – hat die Stadt Helmbrechts das Stadtrecht bekommen. Das feiert die Stadt schon das ganze Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen. Am 06. Dezember findet nun ein offizieller Festakt zum 600-jährigen Jubiläum statt. Wie die Stadt Helmbrechts nun mitteilt, wird dafür auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in die Region kommen. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Unter anderem hat’s im Juli ein ganzes Festwochenende in Helmbrechts gegeben – inklusive speziellem Jubiläumsbier und einer Breze im 600-Jahre-Design.