600 Jahre Helmbrechts: Glückwünsche von Ministerpräsident Söder

Die Stadt Helmbrechts hat am Abend den Höhepunkt ihres Jubiläumsjahres gefeiert: Auf 600 Jahre Stadtgeschichte kann Helmbrechts in diesem Jahr zurückblicken. Beim Festakt war auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Gast. Er hat gratuliert und glaubt an eine große Zukunft für Helmbrechts: Ein Glückwunsch an eine Stadt, deren Bürgerinnen und Bürger mit Optimismus ans Werk gehen und mit Vertrauen in die Zukunft schauen, so Söder wörtlich. Der Freistaat Bayern helfe dabei mit seiner Heimatstrategie.

© Radio Euroherz/Marc Thumm