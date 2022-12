600 Jahre Helmbrechts: Festakt mit Ministerpräsident Söder und 600 geladenen Gästen

Es ist das Jahr der Jubiläen in der Euroherz-Region. 900 Jahre Plauen, 700 Jahre Schwarzenbach an der Saale und 600 Jahre Helmbrechts. Auch in Helmbrechts hat die Stadt das Jubiläum mit Veranstaltungen über das Jahr verteilt gefeiert. Der große Festakt dazu findet heute Abend statt. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Zu den geladenen Gästen zählt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Söder will seine Glückwünsche an die Stadt Helmbrechts überbringen und sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen.