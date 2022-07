600 Jahre: Helmbrechts feiert Stadtjubiläum

Zwei Jahre lang mussten wir wegen der Corona-Pandemie auf viele Veranstaltungen verzichten. In den kommenden Wochen stehen in der (…)

Eine Woche lang habt ihr in Helmbrechts mit uns den Euroherz Kinosommer verbracht. Auf unserer XXL-Leinwand konntet ihr euch Filme wie (…)

Euroherz Kinosommer in Helmbrechts: Bürgermeister Stefan Pöhlmann zieht Bilanz

Köstner Stahlzentrum in Plauen: Unternehmen feiert 20-jähriges Bestehen

Änderungen Hofer Volksfest: Hilfe von weiteren Betreiber

In den vergangen Wochen haben sich viele Hofer gefragt, wie das Hofer Volksfest in diesem Jahr aussehen wird. Nachdem die Stadt am (…)