Die Stadt Plauen befindet sich im Festjahr Plauen900, Schwarzenbach an der Saale begeht in diesem Jahr das 700. Jubiläum.

Auch die Stadt Helmbrechts feiert in diesem Jahr ihr 600. Jubiläum. Dazu hat es in den vergangenen Wochen einige Veranstaltungen gegeben. In der jüngsten Stadtratssitzung in Helmbrechts hat Bürgermeister Stefan Pöhlmann sein Fazit gezogen.

Diese beiden Wochenenden werden in die Geschichte der Stadt eingehen, so Stefan Pöhlmann.