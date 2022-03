60 neue Jobs: Ziegler Group plant Ansiedlung in Naila

In Naila wird es bald einen neuen größeren Arbeitgeber geben. Die oberpfälzische Holzverarbeitungsfirma Ziegler Group siedelt sich dort an – auf dem Gelände der ehemaligen Liba Maschinenfabrik. Das Grundstück ist fast 3 Hektar groß und hat eine Nutzfläche von 9000 Quadratmetern. Die Firma auch schon Mitarbeiter. Geplant sind 60 Arbeitsplätze – unter anderem für Führungskräfte, Techniker und Handwerker.

Auf Euroherz-Anfrage teilt das Unternehmen mit, es gebe derzeit noch Detailfragen mit der Stadt Naila zu klären. Ab April könnten aber im Idealfall schon erste Bauteile in den Hallen entstehen. Zuerst soll in Naila Modul-Bau für Fertighäuser stattfinden. Künftig könnten dort auch Treppen produziert werden. Wie viel Geld die Ziegler Group in den neuen Standort investiert, ist noch nicht ganz klar. Das Unternehmen rechnet für alle Maschinen und Investitionen voraussichtlich mit einem hohen siebenstelligen Betrag. Nailas Bürgermeister Frank Stumpf freut sich über die Ansiedlung der oberpfälzischen Firma.