60 Jahre Schullandheim Weißenstadt: Erweiterungsbau wird eingeweiht

In den vergangenen beiden Jahren haben Schulklassen nur wenige Ausflüge machen können. Mittlerweile sind Klassenfahrten aber wieder erlaubt. Eine gute Möglichkeit, um gemeinsam etwas zu erleben und sich näher kennen zu lernen, bieten Schullandheime. Das Schullandheim in Weißenstadt gibt es jetzt schon seit 60 Jahren. Pünktlich zum Jubiläum ist nach zweieinhalb Jahren Bauzeit der Erweiterungsbau fertig. Zur Einweihung am Nachmittag kommen unter anderem die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz und der Wunsiedler Landrat Peter Berek. Durch den Neubau kann das Schullandheim nun drei Klassen beherbergen. Eine Besonderheit ist, dass die auf dem Gelände direkt Gewässer erkunden können.