60 Jahre Mauerbau: Sondervorstellung der Deutsch-Deutschen Filmtage

Am Freitag ist es genau 60 Jahre her, dass der Bau einer Mauer begonnen hat, die unser Land über viele Jahre in zwei Teile geteilt hat. Zu diesem Anlass zeigen die Deutsch-Deutschen Filmtage eine Sondervorstellung. Der Dokumentarfilm „Bis an die Grenze“ beinhaltet Zeitdokumente und Augenzeugenberichte. Zu sehen ist unter anderem Arnold Friedrich, der Alt-Bürgermeister der Gemeinde Töpen, zu der das Dorf Mödlareuth gehört, durch das früher auch die Mauer verlief.

Der Film läuft am Freitag sowohl im Central-Kino in Hof als auch in der Festhalle in Plauen. Anschließend gibt es ein Gespräch mit Zeitzeugen und dem Filmemacher Claus Oppermann. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung empfiehlt sich aber wegen der begrenzten Teilnehmerzahl. Den Kontakt gibt’s auf euroherz.de

Wann: Freitag, 13. August um 16:30 Uhr

Wo: Central Kino in Hof

Anmeldung an: juergen.stader@stadt-hof.de

Wann: Freitag, 13. August um 18:30 Uhr

Wo: Festhalle in Plauen

Ansprechpartnerin: steffi.behncke@plauen.de