60 Jahre Mauerbau: Deutsch-Deutsche Filmtage mit Sondervorstellung

Je mehr Zeit vergeht, desto weniger Menschen gibt es, die noch von historischen Ereignissen aus der Vergangenheit berichten können. Der Mauerbau jährt sich heute bereits zum 60. Mal. Damit dieses wichtige Ereignis nicht in Vergessenheit gerät, zeigen die Deutsch-Deutschen Filmtage heute den Dokumentarfilm „Bis an die Grenze“, in dem noch Zeitzeugen zu Wort kommen. Mit dabei ist unter anderem Arnold Friedrich, der frühere Bürgermeister von Töpen. Zu der Gemeinde gehört das Dorf Mödlareuth, durch das früher auch die Mauer verlief. Nach der Filmvorführung gibt es noch ein Gespräch mit Zeitzeugen, auf das sich Filmemacher Claus Oppermann besonders freut:

Der Film läuft um 16 Uhr 30 im Central-Kino in Hof und um 18 Uhr 30 in der Festhalle in Plauen. Der Eintritt ist frei.