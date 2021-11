60-Jährige starb bei Brand: Feuer von Zigarette verursacht?

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Niederbayern

Oberschneiding (dpa/lby) – Ein Holzlager ist aus bisher unbekannten Gründen in Niederbayern abgebrannt. Die Löscharbeiten zogen (…)

Holzlager geht in Flammen auf

Reisbach (dpa/lby) – Die Ermittlungen nach dem Brand mit vier Toten in Niederbayern dauern an. Im Fokus steht dabei die Frage (…)

Ermittlungen nach Brand mit vier Toten dauern an

Tonne an Flüchtlingsheim brennt: Polizei fahndet nach Duo

Simbach am Inn (dpa/lby) – An einem Asylbewerberheim im niederbayerischen Simbach am Inn hat eine Papier-Mülltonne gebrannt. Die (…)