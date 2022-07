60. Firmenjubiläum: Tag der offenen Tür bei NETZSCH-Gerätebau in Selb

Viele Unternehmen in der Region können auf eine lange Geschichte zurückschauen. Die Firma Netzsch Gerätebau mit Sitz in Selb feiert dieses Jahr ihr 60. Jubiläum. Aus diesem Anlass veranstaltet das Unternehmen zwischen 10 und 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Interessierte bekommen eine Tour durch das Unternehmen, und können dabei sehen, was tagtäglich dort passiert. Jede Stunde gibt es zudem eine Physikshow mit kleinen Experimenten in den unterschiedlichen Laboren. Das Unternehmen Netzsch Gerätebau hat sich in den vergangenen 60 Jahren zu einem der führenden Hersteller im Bereich der Thermischen Analyse entwickelt.