60.000 Euro Schaden: Zwei Fahrkartenautomaten in Plauen gesprengt

Zwei Explosionen hat es heute Nacht, zwischen 1:50 Uhr und 2:00 Uhr, in Plauen gegeben. Unbekannte haben zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. Zunächst an der Straßenbahnhaltestelle Friesenweg. Der Automat wurde dadurch komplett zerstört, meldet die Polizeidirektion Zwickau. Der zweite Vorfall war wenig später an der Haltestelle Neundorf am Rosa-Luxemburg-Platz. Auch hier haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten in die Luft gesprengt. Der Schaden liegt insgesamt bei zirka 60.000 Euro. Wie viel Geld die Unbekannten klauen konnten, ist unklar. Die Polizei prüft auch, ob die beiden Taten zusammenhängen. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei (0375 428 4480) melden.