6. Globaler Klimastreik: Plauen ist dabei

Beim 6. Globalen Klimastreik am Freitag (25.09.) machen auch die Fridays for Future-Aktivisten aus dem Vogtland mit. Man starte um 16 Uhr auf dem Theaterplatz in Plauen, sagt Lea Gauglitz. Als eine der Mitorganisatorinnen weist sie darauf hin, dass zwingend auf einen Sicherheitsabstand und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu achten ist. Im Mittelpunkt steht einmal mehr der Klimawandel: 2019/20 gab es weltweit so viele Hitzerekorde und Waldbrände wie noch nie zuvor – jetzt reicht es uns, so die Klimastreiker. Diesmal sind in Plauen mit der Linken-Bundestagsabgeordneten Caren Lay und dem Grünen-Landtagsabgeordneten Gerhard Liebscher aus Lottengrün auch Politiker mit am Start.