5G-Netz im Landkreis Hof: Station in Regnitzlosau geht in Betrieb

Einige Menschen sehen das neue 5G-Netz kritisch, weil sie eine höhere Strahlung fürchten. Es bringt uns aber auch viele Vorteile. 5G macht selbstfahrende Autos erst möglich und natürlich ein deutlich schnelleres Netz. Der Mobilfunkbetreiber Vodafone baut die neue Technik auch in der Region aus und hat jetzt die erste 5G-Mobilfunkstation im Landkreis Hof in Betrieb genommen. Sie steht in Regnitzlosau. Auch das LTE-Netz baut Vodafone weiter aus. Bis Mitte des kommenden Jahres sollen insgesamt 20 weitere Antennen im Landkreis Hof an den Start gehen.

Der LTE-Ausbau geschieht in Konradsreuth (4x), Berg (2x), Selbitz (2x), Geroldsgrün, Feilitzsch (2x), Schwarzenbach a.Wald (2x), Stammbach, Helmbrechts, Trogen (2x) und Rehau (3x).