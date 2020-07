5G-Initiative der Telekom: Das Hofer Land ist mit dabei

Auf das schnellere 5G-Handy-Netz warten die Menschen schon lange. Mittlerweile geht es beim Ausbau aber voran. Laut Telekom funken in Berg, Hof, Konradsreuth, Münchberg, Rehau und Selbitz die Mobilfunkstandorte ab sofort im neusten Mobilfunkstandard. Davon sollen auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren, denn die Mobilfunkstation erkennt, welches Handy sich in ihrer Funkzelle aufhält und versorgt es je nach Bedarf. Auch wer ein älteres Handy hat, ist weiter versorgt. Es gibt aber auch Kritik an der neuen Technik. Studien deuten darauf hin, dass 5G die Gesundheit beeinträchtigen kann.