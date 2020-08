5G: Gegner treffen sich heute in der Region

Technik-Fans wird es freuen: Das 5G-Netz soll kommen. Damit soll es dann keine Verzögerungen in der Datenübertragung geben. Echtzeitübertragungen werden möglich – dadurch können beispielsweise medizinische Behandlungen aus der Ferne durchgeführt werden. Auch das Autonome Fahren kann durch 5G erst möglich werden. Es gibt aber auch Gegner des Netzes – auch hier in der Region. In Schauenstein hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen das 5G-Netz demonstriert. Vor allem Eltern sehen eher die Nachteile des 5G-Netzes. Christian Reiß von der BI:

Auch heute treffen sich die Mitglieder wieder.