59-Jähriger stört Stimmauszählung in Wahllokal

Weil er die Stimmauszählung der Landtagswahl in einem Wahllokal in Oberfranken störte, nahmen Beamte einen 59 Jahre alten Mann bis zum Ende der Auszählung in Gewahrsam. Wie die Polizei am Montag mitteilte, behinderte der Mann die Auszählung in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) am Sonntag so erheblich, dass der Wahlvorstand die Polizei alarmierte. Die Beamten erteilten dem Mann zunächst einen Platzverweis.

Doch dieser zeigte sich unbelehrbar und versuchte, die Auszählung weiterhin zu stören. Die Beamten nahmen den 59-Jährigen letztlich in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Eine Richterin bestätigte den Gewahrsam bis zum Ende der Stimmauszählung. Die Polizei entließ den Mann gegen 22.00 Uhr.