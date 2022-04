Ein 58-Jähriger ist in Großbardorf (Landkreis Rhön-Grabfeld) beim Säubern eines Hallendaches eingebrochen und sieben Meter tief gestürzt. Der Mann verletzte sich dabei am Dienstag schwer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte der 58-Jährige auf dem Dach der Lagerhalle eine nicht erkennbare Lichtplatte betreten.