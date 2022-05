570 Minderjährige in Bayern adoptiert

Ein dreijähriges Mädchen hat sich in Niederbayern alleine mit ihrem Dreirad von zu Hause zu ihrem Vater aufgemacht. Knapp (…)

Wieder mehr Übernachtungen in Jugendherbergen gebucht

Telefonbetrüger erbeuten mehr als eine halbe Million Euro

Gleich mehrere Menschen in Unterfranken sind am Mittwoch per Telefon von sogenannten Callcenter-Betrügern getäuscht worden. (…)