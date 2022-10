56. Internationale Hofer Filmtage: Preisverleihung am Abend in der Freiheitshalle

Die 56. Internationalen Hofer Filmtage sind eines der bedeutendsten Filmfestivals in ganz Deutschland. Deswegen ist es für viele Filmemacher auch eine große Ehre, einen der vielen Festival-Awards zu bekommen. Bereits gestern haben die Veranstalter den Gewinner des Hans-Vogt-Filmpreises bekanntgegeben. Er geht in diesem Jahr an den Regisseur und Autor Chris Kraus, der in den letzten Jahren auch immer wieder Gast der Filmtage war. Der Hans-Vogt-Filmpreis ist nach dem gleichnamigen Rehauer Ingenieur benannt, der eine wichtige Rolle bei der Erfindung des Tonfilms gespielt hat.

In den nächsten Tagen werden zahlreiche weitere Preise in Hof verliehen.

Wer gewinnt, entscheidet eine Jury:

… so Festivalleiter Thorsten Schaumann.

Zum 37. Mal wird heute (27.10.) Abend der Filmpreis der Stadt Hof verliehen. Außerdem wird der beste Film gekürt – mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino. Beginn der Preisverleihung ist um 18 Uhr in der Hofer Freiheitshalle.