56. Internationale Hofer Filmtage: Filmpreis der Stadt Hof geht an Aelrun Goette

Der Filmpreis der Stadt Hof gehört zu den begehrtesten Preisen bei den Hofer Filmtagen. Bereits zum 37. Mal hat die Stadt Hof den Preis am Abend in der Freiheitshalle verliehen. Heuer geht er an die Regisseurin Aelrun Goette. Außerdem ist mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino der beste Film gekürt worden. Der geht dieses Jahr an Regisseurin Heike Fink für den Film „Olaf Jagger“. Sie war zwar nicht mehr persönlich bei der Preisverleihung vor Ort, aber per Video zugeschalten:

Bis zum Sonntag stehen bei den 56. Internationalen Hofer Filmtage noch weitere Preisverleihungen an. Morgen (28.10.) geht’s mit dem Kurzfilmpreis der Stadt Hof weiter.