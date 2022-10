Am 25. Oktober starten die 56. Internationalen Hofer Filmtage. Die finden dieses Jahr wieder hybrid statt, mit Premieren in den Hofer Kinos und einem Streamingangebot über Hof on Demand. Nun steht auch der Eröffnungsfilm für die Filmtage fest. Olaf Jagger heißt der Streifen von Heike Fink. Dabei handelt es sich um einen fiktionalen Dokumentarfilm mit dem deutschen Komiker Olaf Schubert in der Hauptrolle.