55-Jährige stürzt bei Alpenwanderung ab und stirbt

Eine 55-jährige Frau ist bei einem Absturz im deutsch-österreichischen Alpengebiet ums Leben gekommen. Die Frau war am Montagnachmittag mit ihrem Ehemann und einem Bekannten auf dem Mindelheimer Klettersteig unterwegs, als sie an einer ungesicherten Stelle zu Fall kam und rund 300 Meter durch felsiges Gelände stürzte, wie das Polizeipräsidium Oberstdorf am Dienstag mitteilte. Sie wurde von Rettungskräften aus Österreich geborgen, weil die deutschen Kräfte zeitgleich bei einem weiteren Bergunfall tätig waren.