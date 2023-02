54-Jährige vermisst: Polizei sucht Hinweise zum Aufenthaltsort

Um diese Jahreszeit sind auch in der EHZ-Region wieder viele junge Wölfe im Fichtelgebirge unterwegs. Fotos haben nun Jungtiere (…)

Amts- und Landgerichte in der Euroherz-Region: Jugendschöffen gesucht

In letzter Zeit hat es in der Region einige aufsehenerregende Prozesse gegeben. Da war der Doppelmord eines Ärzteehepaares in (…)