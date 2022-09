Ein toter Mann ist in seinem Auto in einem Straßengraben in Oberfranken aufgefunden worden. Der 53-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag alleinbeteiligt von einer Straße bei Seßlach abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach überschlug sich sein Wagen mehrmals und kam auf dem Dach zum Stehen. Ein Passant habe den eingeklemmten Mann gefunden. Zu dem Zeitpunkt sei dieser bereits tot gewesen. Ein Sachverständiger solle den genauen Unfallhergang klären.