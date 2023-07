5000 Quadratmeter Wald in Neukirchen-Balbini abgebrannt

In einem Wald in Neukirchen-Balbini (Landkreis Schwandorf) hat am Samstagabend eine Fläche von etwa 5000 Quadratmeter gebrannt. Ein sogenannter Luftbeobachter der oberpfälzischen Regierung hatte eine starke Rauchentwicklung in dem Waldstück im Bereich der Gemeinde entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den 300 Einsatzkräften der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks halfen demnach auch Landwirte bei den Löscharbeiten, indem sie Wasser mit ihren Güllefässern zur Einsatzstelle fuhren.

Am späten Abend war der Brandherd dann gelöscht. Die Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern dauerten laut Polizei noch bis spät in die Nacht zum Sonntag an. Den bei dem Feuer entstandenen Schaden schätzte ein Mitarbeiter des Staatsforsts demnach auf rund 10.000 Euro. Die Brandursache war bislang nicht bekannt. Hinweise auf Brandstiftung lägen zum derzeitigen Ermittlungsstand aber nicht vor.